Murió Lucio Chiquito Caicedo: fue uno de los fundadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y dejó un legado en la ingeniería colombiana

La ingeniería colombiana está de luto tras confirmarse la muerte de Lucio Chiquito Caicedo, quien falleció a los 110 años. El ingeniero civil fue uno de los fundadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y una de las figuras que contribuyeron al desarrollo de la infraestructura y los servicios públicos en Antioquia.

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La noticia fue lamentada por EPM, compañía en la que Chiquito dejó una huella importante por sus aportes técnicos y su participación en los primeros años de la organización. Su trayectoria estuvo ligada a proyectos que marcaron el crecimiento de Medellín y de otros municipios del departamento.

“Desde EPM lamentamos el fallecimiento del doctor Lucio Chiquito, una persona con excepcionales condiciones tanto humanas como técnicas. Fue un referente para la ingeniería no solo antioqueña, sino colombiana; una persona con una influencia profunda en la fundación de lo que es hoy Empresas Públicas de Medellín”, expresó John Maya, gerente general de la compañía.

EPM también destacó que su visión y rigor técnico contribuyeron a consolidar una organización que hoy presta servicios públicos a millones de personas y que se convirtió en uno de los pilares del desarrollo de Antioquia.x

“Su legado permanecerá vivo en EPM: en su esencia, en los servicios que se prestan diariamente a millones de hogares y en los proyectos que se hacen realidad para beneficio de la comunidad”, manifestó la empresa.

Por su parte, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, también se pronunció sobre su fallecimiento y recordó su trayectoria académica y profesional.

“Ingeniero civil, profesor y egresado ilustre, cuya trayectoria dejó una huella significativa en la historia de la ingeniería colombiana. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y allegados”, señaló la institución.

Lucio Chiquito Caicedo nació el 22 de mayo de 1916 en Cali y estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde se graduó en 1941. Posteriormente, gracias a una beca del British Council, viajó en 1943 a Inglaterra para continuar su formación en la Universidad de Manchester, donde obtuvo una maestría en Ciencia y Tecnología en 1947, con énfasis en hidráulica.

A su regreso al país, comenzó a desarrollar su carrera profesional en Colombia y se vinculó a proyectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos y la generación de energía. Su conocimiento en esta área también fue fundamental para el desarrollo de iniciativas hidroeléctricas en Antioquia.

Cabe resaltar que su aporte empresarial no solo se limitó a EPM. Fue uno de los fundadores de Integral S. A., compañía creada en 1955, y de SEDIC, en 1971. Asimismo, participó en la fundación de Camacol y de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, instituciones que tuvieron un papel importante en el desarrollo del sector de la construcción y en la formación de nuevos profesionales.

Su carrera también estuvo acompañada de diferentes reconocimientos. Entre ellos se encuentra el Escudo de Antioquia en categoría Oro, distinción que recibió en 2023 por sus aportes al desarrollo del departamento. Además, en 2016 fue condecorado por el Concejo de Medellín con la Orden al Mérito Don Juan del Corral en categoría Oro.