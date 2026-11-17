El reconocido actor norteamericano Brad Pitt manifestó públicamente su deseo de incorporarse como el villano principal de la próxima película de la saga James Bond, la cual estará protagonizada por Robert Pattinson bajo la dirección del cineasta canadiense Denis Villeneuve, según trascendió durante la alfombra roja previa al estreno en Los Ángeles de su nueva cinta, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

VEA TAMBIÉN Robert Pattinson es el nuevo James Bond: el actor de la famosa saga Crepúsculo asumirá el reto de convertirse en el agente 007 o

“Si me lo proponen… Mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien…, son palabras mayores, pero lo aceptaría”, afirmó Pitt tras guiñar un ojo a la cámara al señalar: “Robert, Denis”, en referencia directa a Pattinson y Villeneuve, quienes encabezarán la próxima aventura del agente 007.

El protagonista de Seven enfatizó su solicitud al señalar de manera directa: “¡Apúntame para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve llame, vamos!”. Asimismo, Brad Pitt respaldó la elección de Pattinson como el nuevo rostro del servicio secreto británico: “Me gusta la idea, me gusta lo que está haciendo, me gustan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial”.

Amazon MGM Studios anunció el lunes que Robert Pattinson asumirá el rol estelar de James Bond, una noticia que el propio actor conoció apenas el domingo 24 horas antes de hacerse pública de manera oficial, según reportó The Hollywood Reporter tras recibir una llamada personal del director Denis Villeneuve para comunicárselo.

Paralelamente, otros veteranos de la franquicia, como el actor Ralph Fiennes intérprete del personaje de M, expresaron su admiración por el talento de Pattinson, al tiempo que reconocieron la profunda huella dejada por la era protagonizada previamente por Daniel Craig en las superproducciones de espionaje internacional.

VEA TAMBIÉN Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la esperada película sobre un felino mafioso en su última vida que llegará a los cines en marzo de 2027 o

Para el director canadiense, Pattinson “posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo” a la legendaria saga cinematográfica que han protagonizado figuras como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig a lo largo de más de seis décadas.