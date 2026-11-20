El Estadio Monumental Simón Bolívar, de Caracas, Venezuela, podría recibir encuentros oficiales de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

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La noticia fue confirmada por el mánager de la selección venezolana de béisbol absoluta, Omar López.

El timonel adelantó que presentará una propuesta para que el recinto sea considerado como una futura sede de estos compromisos.

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El proyecto será expuesto ante Rob Manfred, comisionado de la MLB, durante una reunión prevista para el próximo 22 de noviembre.

La iniciativa busca aprovechar las instalaciones del estadio y los planes para desarrollar un centro de alto rendimiento en el país suramericano.

Además de gestionar la posibilidad de albergar estos partidos, López contempla solicitar encuentros de exhibición de la selección venezolana en Caracas.

Cabe mencionar que la selección venezolana de béisbol, campeona del Clásico Mundial 2026, regresó al país este jueves 19 de noviembre.

A ocho meses (marzo) de conquistar el título con una victoria 3-2 sobre Estados Unidos, los integrantes del equipo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Allí, fueron recibidos por autoridades deportivas, representantes de la Federación Venezolana de Béisbol y aficionados que celebraron la histórica conquista.