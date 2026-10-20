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Martes, 20 de octubre de 2026
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María Corina Machado

Duro llamado a gobierno Trump desde el partido de María Corina Machado: "Esos criminales llevan 17 diálogos engañando"

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
La Plataforma Unitaria Venezolana lanzó un contundente llamado a Estados Unidos para que establezca una fecha electoral definitiva y reconozca el liderazgo de María Corina Machado, en medio de crecientes tensiones sobre el proceso de transición democrática en Venezuela. José Amalio Graterol, representante del sector de Machado, cuestionó la efectividad de las negociaciones actuales.

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