Duro llamado a gobierno Trump desde el partido de María Corina Machado: "Esos criminales llevan 17 diálogos engañando"

La Plataforma Unitaria Venezolana lanzó un contundente llamado a Estados Unidos para que establezca una fecha electoral definitiva y reconozca el liderazgo de María Corina Machado, en medio de crecientes tensiones sobre el proceso de transición democrática en Venezuela. José Amalio Graterol, representante del sector de Machado, cuestionó la efectividad de las negociaciones actuales.