Con más del 77% escrutado, el PP y Vox suman 186 escaños, superando así la mayoría absoluta de 176 y abriendo la posibilidad de formar gobierno.

Con este resultado España le pone fin al gobierno socialista de Pedro Sánchez tras ocho años en el poder y daría un presupuestado giro hacia la derecha con el bloque de partidos.

VEA TAMBIÉN Portazo a la izquierda de Pedro Sánchez en las elecciones de España: PP y Vox suman la mayoría necesaria para formar gobierno o

En las elecciones generales de este domingo, los españoles votaron en su mayoría por el Partido Popular.

Tras esto, se conocieron las primeras reacciones internacionales a la derrota de Sánchez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo como "gran noticia" la derrota del Partido Socialista en las elecciones generales anticipadas en España.

"España no lo está haciendo muy bien en este momento. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Perdió? Eso es bueno", dijo cuando reporteros le confirmaron el resultado.

"Hizo un trabajo terrible, merece perder. ¿Sánchez perdió? Eso es buena noticia", aseguró.

VEA TAMBIÉN “Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías o

Pese a ser la segunda fuerza más votada, el PSOE no alcanza a ser mayoría ni siquiera con sus partidos aliados, por lo que ahora tendrá que dejar el gobierno y darle paso a la derecha.

Se espera que el próximo presidente del gobierno español sea Alberto Núñez Feijóo, referente del Partido Popular.

Los votantes castigaron en las urnas los graves escándalos de corrupción del gobierno de Sánchez, incluso con presuntos tentáculos internacionales.