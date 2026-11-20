Un fuerte temblor se presentó este viernes en Perú con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una magnitud de 6,7, según reportaron las autoridades locales.

El sismo fue registrado por una estación de radio de Lima mientras realizaba una transmisión en vivo en plataformas digitales.

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En el video se observa a la presentadora de Exitosa Radio de Lima sentada sobre la mesa de transmisión y narrando lo que sucede en vivo cuando el reloj marcaba las 7: 10 p. m.

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"Se siente bastante fuerte", dice la presentadora mientras el estudio radial se remece con fuerza.

La presentadora le habla al público y le pide tener calma y evacuar con tranquilidad.

Las autoridades de Perú no han confirmado de momento víctimas ni daños materiales tras el movimiento telúrico.