EE. UU. confirma nueva ronda de negociaciones entre régimen y AN 2015 centrada “en las elecciones y la participación de los diferentes partidos políticos”

El régimen interino de Venezuela inició el miércoles una tercera ronda de conversaciones con representantes de la legítima Asamblea Nacional de 2015 sobre una transición democrática, según informó un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Se trata de la continuación de las conversaciones patrocinadas por Estados Unidos sobre la transición para abandonar el régimen socialista de línea dura del derrocado dictador Nicolás Maduro comenzaron en agosto.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las últimas negociaciones se centrarían en "el proceso político, en las elecciones, en la participación de los diferentes partidos políticos y otras cuestiones similares".

Asimismo, señaló que se espera que las conversaciones actuales se prolonguen hasta finales de la próxima semana.

Las conversaciones ocurren mientras Washington está bajo presión para organizar elecciones democráticas tras el derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero.

El tutelaje del Gobierno de Donald Trump llevó a la dictadora interina Delcy Rodríguez a negociar con una delegación de la oposición encabezada por Dinorah Figuera.

De parte de Figuera hay un bloque político que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, la última legislatura elegida en una votación ampliamente reconocida por la comunidad internacional.

Mientras tanto, la líder democrática y Nobel de Paz exiliada, María Corina Machado, ha sido apartada de las negociaciones.

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El funcionario del Departamento de Estado destacó los "avances concretos" logrados en las dos primeras rondas de conversaciones sobre temas como "reformas para lograr una Corte Suprema independiente, el acceso a sitios web y la reforma de leyes represivas".

La tercera ronda continuará "construyendo el marco estructural y las instituciones necesarias para las elecciones y una transición democrática", añadió.

Presionada por EE. UU., desde que asumió el cargo, Rodríguez ha liberado a cuentagotas a presos políticos pero no ha demostrado voluntad real de un cambio en el país.