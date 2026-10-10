"El régimen de Delcy no quiere que yo esté presente, teme mi regreso; sabe que hay un país firme para completar la transición a la democracia": María Corina Machado

Este sábado, la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, confirmó que el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, es responsable de impedir de forma directa su ingreso a Venezuela.

La líder de la democracia venezolana hizo énfasis respecto a la obstaculización de la dictadura chavista.

"Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para superar los obstaculos y regresar tan pronto como sea posible a mi país", expresó Machado.

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"El régimen de Delcy Rodríguez no quiere que yo esté presente; teme mi regreso porque sabe que hay un país entero unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para completar la transición a la democracia", acotó.

A su vez, añadió: "Pero Venezuela será libre y no hay nada que Delcy Rodríguez y su régimen puedan hacer para impedirlo".

Machado estudia volver a Venezuela de forma abierta y acompañada por una delegación internacional, en un movimiento que podría suponer un cambio radical ante los intentos discretos que realizó en los últimos meses.

La posibilidad fue revelada por el diario español ABC, esto después de que la dirigente acumulara al menos siete intentos que no resultaron para volver al país.

Machado, recordemos, salió de Venezuela a finales de 2025 en una operación que le permitió viajar a Oslo (Noruega) para recibir el premio Nobel de Paz.

Desde entonces, la fundadora de la formación política Vente Venezuela ha permanecido fuera de su país.

El regreso de Machado continúa sin concretarse. No obstante, la apodada 'dama de hierro' ha reiterado que su intención es retornar a Venezuela y participar en la transición política del país.