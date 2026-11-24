Un operativo israelí en Ciudad de Gaza terminó con la baja la vida de Naim Muhamad Ashur Abu Nahal, director de seguridad interior de Hamás, en una jornada en la que siete personas murieron en total por bombardeos en el territorio palestino.

Estos ataques ocurren a pesar del alto el fuego vigente desde hace más de un año.

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El ejército israelí confirmó que cumplió su objetivo y señaló que Abu Nahal era un integrante veterano de Hamás que llevaba dos meses al frente de ese departamento.

Por su parte, el Ministerio del Interior del grupo terrorista, que gobierna Gaza desde 2007, indicó que tenía 50 años y el rango de general de brigada.

El primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, felicitaron a las fuerzas de seguridad y advirtieron que "ningún terrorista escapará del largo brazo" de Israel.

Heridos críticos y otras víctimas

Mahmud Basal, portavoz de la Agencia de Protección Civil de Gaza, organismo que depende de Hamás, informó de que varias personas resultaron supuestamente heridas en el ataque contra Abu Nahal en Ciudad de Gaza.

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Los ataques coinciden con las negociaciones para formar gobierno, tras las elecciones de finales de octubre en las que ninguna fuerza logró una mayoría clara. El centrista Gadi Eisenkot intenta armar una coalición que ponga fin a los largos años de Netanyahu en el poder.

Mientras tanto, Netanyahu, líder de Likud y el primer ministro con más tiempo en el cargo en la historia de Israel, conserva el control de las operaciones militares. Aunque ha sido blanco de duras críticas por los fallos de seguridad que facilitaron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las Fuerzas de Defensa de Israel se pronunciaron

Las Fuerzas de Defensa de Israel se pronunciaron sobre el hecho y confirmaron la baja del objetivo militar:

"Abu Nahal asumió el cargo hace aproximadamente dos meses después de que las FDI y el ISA capturaran a su predecesor. Su eliminación constituye un golpe significativo a las capacidades de gestión del aparato", señaló el organismo.

Y agregó: "A lo largo de la guerra, y particularmente en los últimos tiempos, Abu Nahal impulsó ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI y trabajó para restaurar las capacidades de las organizaciones terroristas en Gaza, en violación sistemática del alto el fuego".