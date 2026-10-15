EE. UU. reporta la captura de 1.296 presuntos integrantes del Tren de Aragua desde enero de 2025, según datos del Departamento de Seguridad Nacional

La administración del presidente norteamericano, Donald Trump, capturó a 1.296 presuntos integrantes de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua entre enero de 2025 y octubre de 2026, según balances oficiales suministrados por los cuerpos de seguridad federales.

La ofensiva institucional coordinada a través de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional permitió imputar cargos penales en cortes federales a cerca de 350 miembros y colaboradores estratégicos del grupo delictivo originario de Venezuela.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detectaron la presencia operacional de células de esta banda en la totalidad del territorio norteamericano, con el despliegue de operativos para golpear la cúpula directiva, neutralizar a sus cabecillas y desmantelar sus redes ilícitas de financiamiento.

“El presidente Trump creó el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para erradicar las pandillas, los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que ingresaron a Estados Unidos y operaron con impunidad”, declaró la vocera oficial de la Casa Blanca, Lauren Bis, al presentar los balances operacionales ante la opinión pública.

El Gobierno norteamericano mantiene la clasificación del Tren de Aragua bajo la categoría de organización terrorista extranjera, con el impulso de acusaciones formales por delitos de homicidio, tráfico de armas, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

El desmantelamiento progresivo de estos enclaves delictivos reafirma la prioridad otorgada por el Gobierno norteamericano a la erradicación del crimen transnacional, con la justificación de una mayor intervención operativa en las zonas fronterizas.

La efectividad de las medidas de control migratorio y judicial en territorio norteamericano mantendrá un impacto directo sobre la operatividad de estas bandas en las distintas capitales del continente americano.