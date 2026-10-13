Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

“Se ha finalizado una regla. No hay más normas vigentes que puedan limitar este tipo de contaminación”, explicó Shannon Heyck-Williams, vicepresidenta asociada de Clima y Energía de la Federación Nacional de Vida Silvestre (National Wildlife Federation) en entrevista con Clic Verde de NTN24 sobre la decisión .

Esta medida se suma a la propuesta de retirar el fundamento científico que desde 2009 permite al Gobierno federal regular este tipo de contaminación por sus efectos sobre la salud y el bienestar.

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Heyck-Williams advirtió que las emisiones del sector energético contribuyen al calentamiento global y sus consecuencias.

“Pequeños aumentos en esa temperatura ya están causando cambios realmente significativos, en términos de las olas de calor extremo que hemos estado viviendo, los desastres naturales agravados por el cambio climático, los huracanes más fuertes y las lluvias”, señaló.

También mencionó los incendios forestales y las amenazas que estos fenómenos representan para los ecosistemas, la salud y las comunidades.

La especialista explicó que el hallazgo de peligro constituye un fundamento jurídico clave para la regulación federal de los gases de efecto invernadero. Su eventual revocación podría limitar la capacidad del Gobierno para controlar estas emisiones.

La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa sobre la regulación de las emisiones contaminantes en Estados Unidos.

Mientras la eliminación de los límites para las centrales eléctricas ya fue anunciada como definitiva, la propuesta de revocar el hallazgo de peligro podría tener implicaciones adicionales para la capacidad de la EPA de establecer controles federales sobre los gases de efecto invernadero.