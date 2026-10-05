México despliega 500 efectivos en la frontera de Tamaulipas tras ataque contra la Guardia Costera de EE. UU.

México desplegó 500 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, como parte de una “Operación Concurrente”, también conocida como “Espejo”, que busca reforzar la seguridad y contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

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De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el despliegue, iniciado este 4 de octubre, cuenta además con dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana, drones y equipos antidron móviles y semifijos. Las operaciones se concentran en la frontera de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, en Tamaulipas.

Asimismo, la medida se produce en medio de un nuevo refuerzo de la seguridad en ambos lados de la frontera. El 26 de septiembre, integrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos que participaban en operaciones de interdicción en el río Bravo, cerca de Garceno, Texas, intercambiaron disparos con personas ubicadas del lado mexicano. Según la Guardia Costera, los primeros disparos provinieron de México y sus elementos respondieron al fuego. El incidente está bajo investigación y no dejó integrantes de la corporación ni otros funcionarios estadounidenses heridos; tampoco se reportaron daños en sus equipos.

Tras ese episodio, Estados Unidos también reforzó su presencia en el Valle del Río Grande, con el reposicionamiento de cientos de militares y equipos. La Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur señaló que el movimiento busca incrementar la capacidad de patrullaje, vigilancia y detección en apoyo a las autoridades federales encargadas de la seguridad fronteriza.

En este contexto, los mandos de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, y de la 8.ª Zona Militar, en Reynosa, establecieron comunicación el pasado 3 de octubre con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos para coordinar las acciones. Cada país mantiene sus operaciones dentro de su respectivo territorio.

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que este tipo de operaciones concurrentes se realizan desde febrero de 2025 y están fundamentadas en principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

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Del mismo modo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó que la Embajada estadounidense está ayudando a coordinar el despliegue de las fuerzas mexicanas en la zona donde se registraron los disparos contra elementos de la Guardia Costera. El diplomático señaló que los mandos militares mexicanos mantendrán comunicación directa con las fuerzas estadounidenses desplegadas para realizar patrullajes en ambos lados de la frontera y hacer frente a las organizaciones criminales y terroristas, según su mensaje publicado en X.

Paralelamente, la Armada de México mantiene 159 elementos, 11 vehículos y dos drones en la franja fronteriza bajo su jurisdicción, a través del Sector Naval de Matamoros, como parte de la denominada operación Sable.

Así, el despliegue de los 500 efectivos mexicanos se suma a un dispositivo de vigilancia reforzado en ambos lados del río Bravo, en una zona donde las autoridades de México y Estados Unidos buscan mantener la coordinación contra el tráfico de drogas, armas y personas, sin que las fuerzas de ninguno de los dos países crucen a territorio del otro.