Así puede trabajar en el ‘Macondo Park’ de Shakira en Madrid: estos son los horarios y requisitos

La residencia musical de Shakira en Madrid se ha convertido en algo más que una serie de conciertos: es toda una operación logística que requiere cientos de trabajadores.

Mientras la artista colombiana atrae a más de 55.000 personas cada fin de semana al Iberdrola Music de Villaverde, las ofertas de empleo para mantener funcionando este espectáculo siguen abiertas.

La empresa Safeguard Global publicó una oferta de trabajo para contratar 50 auxiliares de seguridad que se incorporen al equipo operativo de Macondo Park, el nombre con el que se ha bautizado este particular parque temático sobre cultura latinoamericana que rodea los shows de Las 'Mujeres Ya No Lloran World'.

La convocatoria, publicada a principios de septiembre, busca candidatos con disponibilidad inmediata.

Los seleccionados pueden elegir entre dos tipos de jornada: una completa que comienza a las 08:00 horas y termina "al finalizar el turno", o una de tarde-noche que se extiende aproximadamente desde las 17:00 hasta las 02:00 horas.

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Tomando como referencia el mínimo de nueve horas indicado en el anuncio, cada jornada representaría 102,60 euros brutos.

Los 12 conciertos programados esperan reunir a más de 600.000 asistentes en total. Desde que se abren las puertas del recinto pasado el mediodía, los fans pueden disfrutar de múltiples actividades: opciones gastronómicas, diversos espacios temáticos, La Biblioteca para leer, y presentaciones en directo de artistas.

Esta experiencia inmersiva requiere un despliegue logístico considerable, con personal dedicado a restauración, control de accesos y seguridad. Sin embargo, el hecho de que aún existan vacantes disponibles en pleno desarrollo de la residencia revela los desafíos de encontrar trabajadores para estas condiciones.

Un requisito fundamental que destaca la oferta es que "es imprescindible disponer de vehículo propio". Esta exigencia responde a la dificultad de acceso en transporte público a Villaverde, especialmente considerando los horarios nocturnos.

Aunque para esta ocasión especial el metro cierra a la 1:30 horas, las líneas de cercanías que pasan por el Iberdrola Music finalizan su servicio a las 23:45 horas, lo que complica el regreso a casa para quienes trabajen en el turno nocturno.

La residencia de Shakira en Madrid, que moviliza miles de personas cada fin de semana desde el pasado viernes, representa un fenómeno cultural y económico que genera empleo temporal, aunque bajo condiciones que incluyen jornadas extensas y requisitos de movilidad que no todos los potenciales candidatos pueden cumplir.