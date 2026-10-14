María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

María Claudia Tarazona aseguró que el expresidente de Colombia está detrás de la muerte de Miguel Uribe Turbay y que Nicolás Maduro, el dictador venezolano quien está preso en EEUU, también tiene responsabilidad en este crimen. La esposa del excongresista aseguró tener información acerca de que el dinero para asesinarlo vino desde Venezuela con la complicidad del régimen y que la orden habría salido desde el partido de las Farc en el Congreso colombiano. “Y te voy a decir que arrancó de frente la pelea y la hostigación de Petro hacia Miguel… evidentemente se convirtió en un objetivo para Petro. No me cabe la menor duda, pero falta que probatoriamente lleguemos a eso, pero Petro estuvo detrás de la muerte de Miguel como lo dijo su padre, Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”, señaló la esposa del exprecandidato presidencial.