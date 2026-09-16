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Perú

Keiko Fujimori viajará a Nueva York: la visita a EE. UU. será su primera salida internacional como presidente de Perú

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Keiko Fujimori - Foto: EFE
Keiko Fujimori - Foto: EFE
La mandataria va a participar en la Asamblea General de la ONU y tendrá reuniones sobre seguridad, inversiones y cooperación internacional.

La presidente de Perú, Keiko Fujimori, hará entre el 21 y el 25 de septiembre su primer viaje internacional desde que asumió el cargo, después de que el Senado autorizara su salida del país para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

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El permiso se aprobó este miércoles 16 de septiembre con 34 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, según informó el Congreso peruano. La autorización busca la participación de la mandataria en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

Según la solicitud presentada por el Ejecutivo, Fujimori tiene previsto intervenir ante la Asamblea General el martes 22 de septiembre, en el momento en que expondrá las prioridades de su Gobierno y los lineamientos más relevantes de la política exterior peruana.

La agenda presidencial igualmente contempla encuentros bilaterales con jefes de Estado y representantes de organismos internacionales. Entre los temas figuran la lucha en contra de la delincuencia organizada transnacional, la sostenibilidad, la cooperación internacional y la promoción de inversiones.

Uno de los encuentros que se esperan es una reunión con António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en la que hablarán sobre asuntos que tienen relación con la cooperación para la gestión del riesgo de desastres, la preparación frente al fenómeno El Niño 2026-2027 y la lucha contra el crimen organizado, según la agenda divulgada por medios peruanos.

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La agenda de igual forma va a tener un componente económico. Fujimori participará en actividades organizadas por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con encuentros que se esperan sean con empresarios, inversionistas y representantes de organismos multilaterales.

La mandataria tiene programada una visita a la Bolsa de Valores de Nueva York, lugar donde haría parte de la ceremonia de cierre de la jornada bursátil y en el tradicional toque de campana. El objetivo planteado por el Ejecutivo es presentar oportunidades de inversión y las prioridades económicas de Perú ante actores internacionales.

Durante su ausencia, el despacho presidencial va a quedar a cargo del primer vicepresidente, Luis Galarreta, conforme al procedimiento que se estableció para la salida del territorio nacional de la jefa de Estado.

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