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“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Óscar Pérez Romero alertó sobre su estado de salud y pidió un traslado urgente al hospital militar debido al avance de un cáncer de próstata. El coronel fue condenado a 30 años de prisión por el denominado caso Gedeon. A pesar de las advertencias médicas, no ha logrado acceder a la atención que requiere. “Pasaron 10 meses para recibir el primer chequeo médico. Si me hubieran llevado al hospital a tiempo mi antígeno prostático total no se estaría disparando como lo viene haciendo, es algo que no entiendo, qué le estará pasando al Tribunal”, dijo Pérez en NTN24.

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