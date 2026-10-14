“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Óscar Pérez Romero alertó sobre su estado de salud y pidió un traslado urgente al hospital militar debido al avance de un cáncer de próstata. El coronel fue condenado a 30 años de prisión por el denominado caso Gedeon. A pesar de las advertencias médicas, no ha logrado acceder a la atención que requiere. “Pasaron 10 meses para recibir el primer chequeo médico. Si me hubieran llevado al hospital a tiempo mi antígeno prostático total no se estaría disparando como lo viene haciendo, es algo que no entiendo, qué le estará pasando al Tribunal”, dijo Pérez en NTN24.