EE. UU. suspende operaciones ferroviarias en Eagle Pass y El Paso (Texas) por crisis migratoria

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), informó que suspendió temporalmente sus operaciones en los puentes de cruce internacional ferroviario en Eagle Pass y en El Paso, Texas.

Según indica la CBP, la medida se da en medio de un reciente resurgimiento de organizaciones contrabandistas, quienes trasladan a migrantes a través de México por las vías de trenes de carga.

“A partir de las 8 de la mañana (hora local) del 18 de diciembre, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP suspenderá temporalmente sus operaciones en los puentes de cruce internacional ferroviario en Eagle Pass y en El Paso, Texas, con el fin de redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza a detener a los migrantes”, detalló la entidad.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses señalan que seguirán maximizando sus esfuerzos de ley y orden contra aquellos extranjeros que no utilizan vías o procesos legales, como la aplicación CBP One, así como para aquellos que no tienen un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos.

“CBP continúa aumentando todos sus recursos para el procesamiento migratorio de manera segura, como respuesta a un incremento de incidentes donde se han encontrado migrantes en la frontera suroeste, incitados por los contrabandistas que venden desinformación para aprovecharse de personas vulnerables”, agregan.

De acuerdo con informes de la CBP, en las últimas semanas se han implementado varios ajustes operacionales con el propósito de maximizar la habilidad de responder, procesar y reforzar consecuencias en caso asociados a la inmigración ilegal.

Por ejemplo, en Eagle Pass el procesamiento vehicular permanece suspendido en el Puente Internacional 1, mientras que en San Diego (California) las operaciones peatonales en San Ysidro Pedestrian West continúan suspendidas.

Asimismo, en Lukeville (Arizona) el puerto de entrada de Lukeville permanece cerrado.