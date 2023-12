Migrantes venezolanos alistan caravana en México para ingresar a EE. UU. en Nochebuena

Cientos de migrantes venezolanos se alistan para partir en una caravana integrada por más de 4.200 extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos desde la frontera sur de México el próximo 24 de diciembre en Nochebuena.

Los migrantes, activista y organizaciones, como el Centro de Dignificación Humana (CDH), señalan que tomaron la decisión ante la nula respuesta de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) a sus trámites migratorios.

Luis Rey García Villagrán, coordinador general del CDH y quien acompaña a los migrantes, confirmó a EFE que en caso de no ser atendido en los próximos 10 días, saldrían en un nuevo éxodo de migrantes el próximo 24 de diciembre.

Asimismo notificó que en la lista, abierta hasta el próximo viernes, se han anotado un 45% de cubanos, 25% procedentes de Honduras, siendo las principales entre otras nacionalidades como la venezolana.

"Lo único que ha hecho el Estado mexicano es establecer que caminen (los migrantes) y las personas ya no quieren avanzar a pie, por lo que pretendemos que se nos entreguen documentos por un juez federal y si no lo deciden así los magistrados nos van a obligar a realizar otras cosas dentro del marco legal", señaló.

Los extranjeros que han iniciado estas listas son personas que han solicitado trámites de la petición de asilo, visas por razones humanitarias, pero a la fecha no han encontrado una respuesta.

Mario Jonas Sosa es un migrante venezolano discapacitado que dejó su país por la dictadura y la crisis económica que enfrenta su lugar de origen.

Decidió salir con su esposa, dos hijos y algunos sobrinos para emprender la peligrosa ruta migratoria por la que han atravesado ocho países para llegar a la frontera sur de México.

Sosa contó que a los 12 años tuvo un accidente, le colocaron una prótesis y ocho clavos en su otra pierna, por lo que usa muletas para apoyarse.

Su discapacidad no lo detuvo, puso un negocio, pero debido a la crisis quebró y abandonó su país.

"En Venezuela tenía mi negocio, pero con la situación del país, con el presidente que tenemos, (…) nos hace salir. No hay medicinas, no hay empleo, no hay nada, es difícil vivir en Venezuela, tomamos la decisión de agarrar la Selva del Darién para escapar de la dictadura", dijo.

Este migrante ahora se encuentra en un albergue en Puerto Madero y decidió llegar a Tapachula por la convocatoria que ha hecho el Centro de Dignificación Humana (CDH) para solicitar papeles al Gobierno de México y también se sumarán al contingente que saldrá en Navidad si no reciben respuesta de las autoridades locales.