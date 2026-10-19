Ejército reveló video de sobrevivientes del accidente de un Black Hawk en Cauca

El Ejército reveló las primeras imágenes de militares sobrevivientes del accidente de un Black Hawk que se precipitó a tierra mientras cumplía labores de abastecimiento y transporte de tropa en el Cauca.

En el video se observa a uniformados que fueron rescatados en otro helicóptero y llegaron a la base militar en Popayán para ser trasladados a centros médicos para su respectiva valoración y atención en salud.

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A través de un comunicado de prensa, el Ejército confirmó el accidente e indicó que las causas de la emergencia de la aeronave estaban por establecerse.

“Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk, que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, #Cauca”, señaló el Ejército pocos minutos después del accidente.

Asimismo, el Ejército indicó que en la aeronave se transportaban 15 soldados e informó que algunos resultaron heridos y otros salieron ilesos.

“En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos. En este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud, según el parte médico, es estable. Es importante aclarar que todos están con vida”.

Tras la emergencia, el Ejército señaló que se activaron los protocolos correspondientes y que los especialistas y técnicos se desplazaron al lugar.

“Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”, anunció la entidad.

Fuentes militares confirmaron que la recuperación de la aeronave tardará bastante tiempo debido a la zona en la que quedó ubicada después del accidente.

Según fuentes del Ejército, cayó en una zona montañosa, de difícil acceso y donde existe presencia de grupos ilegales, como las disidencias de las Farc.

Cabe resaltar que la situación aérea del Ejército es compleja. La institución cuenta con una flota limitada de helicópteros, entre ellos las aeronaves rusas MI-17, de las cuales un alto porcentaje ha quedado varado por falta de mantenimiento.

Fuentes militares confirmaron que actualmente el Ejército cuenta con 48 Black Hawk operativos y que se mantiene la dificultad para el mantenimiento de los MI-17.