NTN24
Lunes, 19 de octubre de 2026
Lunes, 19 de octubre de 2026
Ejército de Colombia

Ejército reveló video de sobrevivientes del accidente de un Black Hawk en Cauca

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Helicóptero Black Hawk de Colombia (AFP)
Helicóptero Black Hawk de Colombia (AFP)
El Ejército indicó que en la aeronave se transportaban 15 soldados e informó que algunos resultaron heridos y otros salieron ilesos.

El Ejército reveló las primeras imágenes de militares sobrevivientes del accidente de un Black Hawk que se precipitó a tierra mientras cumplía labores de abastecimiento y transporte de tropa en el Cauca.

En el video se observa a uniformados que fueron rescatados en otro helicóptero y llegaron a la base militar en Popayán para ser trasladados a centros médicos para su respectiva valoración y atención en salud.

o

A través de un comunicado de prensa, el Ejército confirmó el accidente e indicó que las causas de la emergencia de la aeronave estaban por establecerse.

Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk, que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, #Cauca”, señaló el Ejército pocos minutos después del accidente.

Asimismo, el Ejército indicó que en la aeronave se transportaban 15 soldados e informó que algunos resultaron heridos y otros salieron ilesos.

En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos. En este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud, según el parte médico, es estable. Es importante aclarar que todos están con vida”.

Tras la emergencia, el Ejército señaló que se activaron los protocolos correspondientes y que los especialistas y técnicos se desplazaron al lugar.

Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”, anunció la entidad.

o

Fuentes militares confirmaron que la recuperación de la aeronave tardará bastante tiempo debido a la zona en la que quedó ubicada después del accidente.

Según fuentes del Ejército, cayó en una zona montañosa, de difícil acceso y donde existe presencia de grupos ilegales, como las disidencias de las Farc.

Cabe resaltar que la situación aérea del Ejército es compleja. La institución cuenta con una flota limitada de helicópteros, entre ellos las aeronaves rusas MI-17, de las cuales un alto porcentaje ha quedado varado por falta de mantenimiento.

Fuentes militares confirmaron que actualmente el Ejército cuenta con 48 Black Hawk operativos y que se mantiene la dificultad para el mantenimiento de los MI-17.

Temas relacionados:

Ejército de Colombia

Ejército

Helicóptero

Militares

Accidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

San Andrés, un tesoro en grave riesgo: De la Espriella encara a gobernadora y congresista de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado es alguien que ha torpedeado el alcance de la transición”: analista sobre el número dos del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Espionaje de China? Congresista republicano alerta sobre presencia de buques chinos en costas de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Los incalculables daños del caos desatado por los vándalos en Francia durante el fin de semana

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Marines de EE. UU. se pasean por Caracas después de la "respuesta contundente" que alardeó Delcy si pisaban el país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Francia | Foto AFP
Francia

¿Qué desató la fuerte ola de violencia en Francia? Macron rompe el silencio

Abelardo de la Espriella y Marta Lucía Ramírez / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

“Abelardo de la Espriella está cumpliendo lo que le ofreció a los colombianos”: Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia

Eva Ferrer y Verónica Alcocer / FOTO: redes sociales
Verónica Alcocer

Verónica Alcocer rompe el silencio y se refiere a las acusaciones que hizo Eva Ferrer ¿Qué dijo?

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Anduril
Gobierno de Estados Unidos

Así es el nuevo astillero que empresa de defensa construirá para el Gobierno de EE. UU.: "la guerra del futuro"

Senado de EE. UU. - Foto EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Peligra el control republicano? Encuestas prenden alertas en EE. UU. por elecciones de medio término

Captura de pantalla- Servicio Geológico Colombiano X
Colombia

Nuevo sismo sacude a Colombia: movimiento de magnitud 4,2 fue reportado este martes en Chaparral

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Anduril
Gobierno de Estados Unidos

Así es el nuevo astillero que empresa de defensa construirá para el Gobierno de EE. UU.: "la guerra del futuro"

Senado de EE. UU. - Foto EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Peligra el control republicano? Encuestas prenden alertas en EE. UU. por elecciones de medio término

Captura de pantalla- Servicio Geológico Colombiano X
Colombia

Nuevo sismo sacude a Colombia: movimiento de magnitud 4,2 fue reportado este martes en Chaparral

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana junto a colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello niega bloqueo de medios en Venezuela: "No pagan a proveedores de Internet y culpan al Estado; no hay otro país donde haya más libertad de expresión"

Nicolás Maduro Guerra y Cilia Flores. (EFE)
Nicolás Maduro Guerra

Nicolasito revela que Cilia Flores sufrió "problema respiratorio" tras intervención de autoridades de la prisión en EE. UU. con gas pimienta por riña entre dos mujeres

Bocetos de Cilia Flores y Nicolás Maduro de Jane Rosenberg - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Juez llama a Nicolás Maduro y Cilia Flores a comparecer ante tribunal de Nueva York este jueves 15 de octubre por nuevos cargos de torturas

Sismo en Puracé - Foto: Servicio Geológico Colombiano
Sismo en Colombia

Registran temblor de magnitud 3,2 en Colombia en una zona cercana al volcán Puracé: esto se sabe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023