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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Daniel Ortega
Programa: La Tarde

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras más de dos meses de ausencia y próximo a cumplir 21 años, el dictador nicaragüense Daniel Ortega hizo aparición pública, dejando dudas sobre su verdadero estado de salud. Durante el acto público en el que participó junto a la tirana Rosario Murillo, a Ortega se le vio con un significativo deterioro de salud, con dificultad para caminar, mantener una mirada fija y con una voz muy pausada, hecho por el cual su discurso fue muy corto.

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