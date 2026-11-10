Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Tras más de dos meses de ausencia y próximo a cumplir 21 años, el dictador nicaragüense Daniel Ortega hizo aparición pública, dejando dudas sobre su verdadero estado de salud. Durante el acto público en el que participó junto a la tirana Rosario Murillo, a Ortega se le vio con un significativo deterioro de salud, con dificultad para caminar, mantener una mirada fija y con una voz muy pausada, hecho por el cual su discurso fue muy corto.