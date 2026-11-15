Haitianos en el partido contra EEUU corean “Bukele, Bukele” en agradecimiento por la lucha contra las pandillas que está haciendo en su país

La selección de Haití disputó su partido contra su similar de Estados Unidos en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y se fue goleado 6-0; sin embargo, las miradas se las llevaron los haitianos presentes en el estadio Chase Stadium. La afición de la selección centroamericana coreó multitudinariamente el nombre del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y expresaron su agradecimiento y respaldo al contingente de soldados salvadoreños desplegados en Haití para combatir a las pandillas que llevaban años aterrorizando al país.