Reportan el accidente de un helicóptero Black Hawk UH-60 del Ejército en el departamento del Cauca: 15 soldados iban a bordo

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional se precipitó a tierra mientras realizaba operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca. La institución confirmó que en la aeronave viajaban 15 soldados, todos con vida, aunque algunos resultaron heridos.

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De acuerdo con el comunicado difundido por el Ejército este lunes 19 de octubre, los militares afectados están recibiendo atención médica. Según el reporte inicial, su estado de salud es estable, mientras se adelantan las acciones correspondientes para atender la emergencia y establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

La institución informó que activó los protocolos establecidos y dispuso el desplazamiento de un equipo de especialistas y técnicos para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas de la precipitación de la aeronave. Hasta el momento, el reporte difundido no establece qué provocó el hecho ni precisa cuántos soldados resultaron heridos.

Los helicópteros Black Hawk cumplen funciones estratégicas en las operaciones militares en Colombia, especialmente en regiones montañosas y de difícil acceso, donde son utilizados para transportar tropas, movilizar suministros y facilitar la evacuación de personal herido. Su capacidad de despliegue aéreo permite apoyar a las unidades que operan en territorios donde los desplazamientos por tierra pueden resultar complejos.

El incidente se registra en el Cauca, un departamento que enfrenta persistentes problemas de orden público por la presencia de organizaciones armadas ilegales y los enfrentamientos entre ellas. En municipios como Inzá, las autoridades han reportado recientemente confrontaciones entre grupos armados que han afectado a las comunidades rurales. Sin embargo, por ahora no existe información oficial que permita relacionar esos enfrentamientos con la precipitación del helicóptero.

Las investigaciones deberán establecer si el hecho estuvo relacionado con una falla técnica, las condiciones de operación u otra circunstancia. Por ahora, la prioridad de las autoridades militares es la atención de los uniformados y el esclarecimiento de lo ocurrido.