NTN24
Lunes, 19 de octubre de 2026
Lunes, 19 de octubre de 2026
Ejército de Colombia

Reportan el accidente de un helicóptero Black Hawk UH-60 del Ejército en el departamento del Cauca: 15 soldados iban a bordo

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
La institución informó que activó los protocolos establecidos y dispuso el desplazamiento de un equipo de especialistas y técnicos para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas de la precipitación de la aeronave

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional se precipitó a tierra mientras realizaba operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca. La institución confirmó que en la aeronave viajaban 15 soldados, todos con vida, aunque algunos resultaron heridos.

o

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ejército este lunes 19 de octubre, los militares afectados están recibiendo atención médica. Según el reporte inicial, su estado de salud es estable, mientras se adelantan las acciones correspondientes para atender la emergencia y establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

La institución informó que activó los protocolos establecidos y dispuso el desplazamiento de un equipo de especialistas y técnicos para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas de la precipitación de la aeronave. Hasta el momento, el reporte difundido no establece qué provocó el hecho ni precisa cuántos soldados resultaron heridos.

Los helicópteros Black Hawk cumplen funciones estratégicas en las operaciones militares en Colombia, especialmente en regiones montañosas y de difícil acceso, donde son utilizados para transportar tropas, movilizar suministros y facilitar la evacuación de personal herido. Su capacidad de despliegue aéreo permite apoyar a las unidades que operan en territorios donde los desplazamientos por tierra pueden resultar complejos.

o

El incidente se registra en el Cauca, un departamento que enfrenta persistentes problemas de orden público por la presencia de organizaciones armadas ilegales y los enfrentamientos entre ellas. En municipios como Inzá, las autoridades han reportado recientemente confrontaciones entre grupos armados que han afectado a las comunidades rurales. Sin embargo, por ahora no existe información oficial que permita relacionar esos enfrentamientos con la precipitación del helicóptero.

Las investigaciones deberán establecer si el hecho estuvo relacionado con una falla técnica, las condiciones de operación u otra circunstancia. Por ahora, la prioridad de las autoridades militares es la atención de los uniformados y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Temas relacionados:

Ejército de Colombia

Helicóptero

Ejército

Soldados

Accidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fuente vincula al hijo de 'Tirofijo', criado por la exFarc Sandra Ramírez, con el crimen de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué desató la fuerte ola de violencia en Francia? Macron rompe el silencio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Salvatore Mancuso denuncia que gobierno Petro le pidió acusaciones falsas contra De la Espriella

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Los incalculables daños del caos desatado por los vándalos en Francia durante el fin de semana

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Marines de EE. UU. se pasean por Caracas después de la "respuesta contundente" que alardeó Delcy si pisaban el país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Francia | Foto AFP
Francia

¿Qué desató la fuerte ola de violencia en Francia? Macron rompe el silencio

Abelardo de la Espriella y Marta Lucía Ramírez / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

“Abelardo de la Espriella está cumpliendo lo que le ofreció a los colombianos”: Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia

Eva Ferrer y Verónica Alcocer / FOTO: redes sociales
Verónica Alcocer

Verónica Alcocer rompe el silencio y se refiere a las acusaciones que hizo Eva Ferrer ¿Qué dijo?

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto de referencia: EFE
Nicolás Maduro

El nuevo mensaje "desafiante" de Maduro desde prisión: "La mentira y la injusticia serán vencidas"

Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos marchan en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

Grave denuncia: familiar de desaparecido venezolano dice que por fe de vida piden hasta 10 mil dólares

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro respondió a tutela admitida en su contra y lanzó preguntas al registrador: "Espero sus respuestas de manera pública"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto de referencia: EFE
Nicolás Maduro

El nuevo mensaje "desafiante" de Maduro desde prisión: "La mentira y la injusticia serán vencidas"

Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos marchan en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

Grave denuncia: familiar de desaparecido venezolano dice que por fe de vida piden hasta 10 mil dólares

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro respondió a tutela admitida en su contra y lanzó preguntas al registrador: "Espero sus respuestas de manera pública"

¿Cómo funciona la suscripción de pago de Meta para verificar cuentas en Facebook e Instagram?
Elecciones en Brasil

Justicia electoral de Brasil da 24 horas a Meta para demostrar que da el mismo trato a Lula y Flavio Bolsonaro en redes sociales a días del balotaje

Cristiano Ronaldo (AFP)
Portugal

Explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo: reveló la razón por la que se fue de la concentración de Portugal

Lingotes de Oro - Canva
Venezuela

Refinerías en Estados Unidos se estarían negando a comprar oro de Venezuela, según The New York Times

Selección de El Salvador - Foto: EFE
El Salvador

Hermano de Nayib Bukele ratifica en la selección de El Salvador a entrenador colombiano pese a malos resultados y el descontento de la afición

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023