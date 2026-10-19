¿El acuerdo firmado por partidos de oposición venezolana es una mesa alterna de negociaciones?

La oposición venezolana presentó un acuerdo nacional que ratifica el liderazgo de María Corina Machado y establece exigencias concretas al régimen incluyendo la convocatoria a elecciones presidenciales para 2027. Para hablar sobre este tema Biagio Pilieri, dirigente político, coordinador nacional del partido Convergencia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.