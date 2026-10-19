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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Oposicion venezolana
Programa: La Tarde

¿El acuerdo firmado por partidos de oposición venezolana es una mesa alterna de negociaciones?

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
La oposición venezolana presentó un acuerdo nacional que ratifica el liderazgo de María Corina Machado y establece exigencias concretas al régimen incluyendo la convocatoria a elecciones presidenciales para 2027. Para hablar sobre este tema Biagio Pilieri, dirigente político, coordinador nacional del partido Convergencia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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