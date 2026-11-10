El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

El cuarto ciclo de diálogos entre la delegación de Dinorah Figuera y el régimen venezolano sería este viernes 13 de noviembre, según EFE; aunque no se han detallado los temas de esta nueva fase, se espera que aborden temas como el cumplimiento del cronograma de la renovación de magistrados del TSJ y el avance en la reforma del CNE. En las reuniones anteriores ya se acordó la revisión de la ley orgánica, de la contraloría general, el levantamiento de restricciones a portales web y otras medidas que van en caminadas a un calendario electoral.