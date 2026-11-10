NTN24
Martes, 10 de noviembre de 2026
Martes, 10 de noviembre de 2026
Dinorah Figuera
Programa: La Tarde

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El cuarto ciclo de diálogos entre la delegación de Dinorah Figuera y el régimen venezolano sería este viernes 13 de noviembre, según EFE; aunque no se han detallado los temas de esta nueva fase, se espera que aborden temas como el cumplimiento del cronograma de la renovación de magistrados del TSJ y el avance en la reforma del CNE. En las reuniones anteriores ya se acordó la revisión de la ley orgánica, de la contraloría general, el levantamiento de restricciones a portales web y otras medidas que van en caminadas a un calendario electoral.

También le puede interesar

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regimen chavista

"A Venezuela la vamos a ver libre": contundente mensaje de Jeanine Áñez sobre fin de la dictadura chavista

Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Maduro vende a temidos colectivos chavistas como supuestas "organizaciones inofensivas" por la ecología, el deporte y los derechos humanos

Abelardo de la Espriella, tras operación NOAH - Foto captura: video X @ABDELAESPRIELLA
Operación

“Es un gran avance”: exsecretario de seguridad de Cúcuta, tras operación NOAH de De la Espriella

Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador / FOTO: Captura de pantalla
Grupo IDEA

“La siguiente etapa en Venezuela son las elecciones, ya no se puede postergar más”: Expresidentes del Grupo IDEA

Crisis

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Más de 20 sargentos del GNB vinculados al caso “Cotiza” se declararon en huelga de hambre indefinida

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

“La siguiente etapa en Venezuela son las elecciones, ya no se puede postergar más”: Expresidentes del Grupo IDEA

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump asegura que pronto terminará el conflicto con el régimen de Irán y que ataques no son necesarios

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Captura de video de la Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella

Los cara a cara de De la Espriella con los criminales: "Siente el miedo de tus víctimas"

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero de 2026
Nicolás Maduro

En vilo en EE. UU. el futuro de uno de los estrategas de la operación para capturar a Maduro

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda a miembros de fuerzas militares-Foto: Redes
Abelardo de la Espriella

“Tiene un impacto en la moral de las tropas”: experto sobre participación del presidente en operativos

Ilustración de Cilia Flores y Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Maduro y Cilia Flores buscan evitar ser juzgados en EE. UU. argumentando inmunidad como "jefes de Estado"

Más de Actualidad

Ver más
Ejército colombiano tendrá entrenamiento conjunto con militares estadounidenses / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Entrenamiento contra el narco: 300 militares de Estados Unidos llegarán a Colombia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-Foto: EFE
Medellín

“Sigue el jefe de la banda”: Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, celebró la decisión del juez de enviar a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, a la cárcel

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Nervioso y con miedo": Diosdado Cabello visiblemente agobiado junto a los Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ejército colombiano tendrá entrenamiento conjunto con militares estadounidenses / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Entrenamiento contra el narco: 300 militares de Estados Unidos llegarán a Colombia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-Foto: EFE
Medellín

“Sigue el jefe de la banda”: Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, celebró la decisión del juez de enviar a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, a la cárcel

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Nervioso y con miedo": Diosdado Cabello visiblemente agobiado junto a los Rodríguez

El líder independentista catalán Carles Puigdemont (EFE)
España

Tribunal Supremo español avala la amnistía a Puigdemont: la orden de detención contra el expresidente catalán se levanta

Donald Trump y Marco Rubio - Foto EFE
Estados Unidos

Marco Rubio rompe el protocolo y acompaña a Trump en Texas en plena campaña electoral para recibir importante envío desde Venezuela

Flavio Bolsonaro y Lula da Silva | Foto EFE
Brasil

Flavio Bolsonaro y Lula se enfrentaron en un debate televisado que estuvo cargado de tensión: así se vivió encuentro entre los candidatos brasileños

Diego Maradona | Foto: AFP
Argentina

Finalizan alegatos acusatorios del juicio por muerte de Maradona con pedidos de hasta 16 años de prisión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023