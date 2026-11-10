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Donald Trump

“Creo que saldrá bien parado”: Donald Trump defiende al CEO de Nvidia tras el escándalo con la presunta espía china y promete indagar

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump-Foto EFE
Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump-Foto EFE
El mandatario norteamericano conversó directamente con Jensen Huang y confirmó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) revisa el caso, mientras la compañía mantiene abierta su auditoría interna.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente este lunes al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien reconoció recientemente haber mantenido una relación sentimental con una ciudadana señalada de espionaje por agencias de inteligencia extranjeras.

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Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca, el mandatario confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el alto ejecutivo, y detalló que el empresario le aseguró desconocer las actividades de inteligencia atribuidas a la involucrada.

“Lo examinaremos. Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto y creo que saldrá bien parado”, declaró el mandatario cuando los periodistas le consultaron por la polémica.

El jefe de Estado norteamericano expresó su sorpresa ante la magnitud del escándalo corporativo y geopolítico, y agregó sobre la situación personal del directivo y su entorno familiar que “leí su comunicado y creo que está sufriendo mucho, sobre todo por su familia, su esposa, a quien ama, y el resto de sus seres queridos”.

La controversia se originó a raíz de reportes difundidos por la prensa internacional que vinculaban a la empresaria Alice Huang con una red del Gobierno de Pekín destinada a obtener información privilegiada sobre semiconductores avanzados, motivo por el cual la junta directiva de Nvidia mantiene abierta una investigación independiente supervisada por expertos legales externos.

Ante las ramificaciones de seguridad nacional que involucran a la compañía líder en la fabricación de chips para inteligencia artificial, el Departamento de Comercio norteamericano intensificó las revisiones sobre las operaciones comerciales vinculadas al sector tecnológico estratégico.

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La investigación continúa desarrollándose mientras la junta directiva de Nvidia evalúa las implicaciones de seguridad nacional que se derivan del escándalo, en paralelo con las pesquisas que adelantan las autoridades federales de los Estados Unidos.

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