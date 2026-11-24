Representantes del régimen venezolano y de la Asamblea Nacional electa en 2015 tienen previsto llevar a cabo el quinto ciclo de conversaciones.

La "iniciativa" se desarrollaría el próximo 10 de diciembre, luego de concluir la cuarta ronda de encuentros presenciales en Caracas.

La información fue confirmada por Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de 2015 y jefe de la delegación opositora.

Según la dirigente opositora, uno de los principales propósitos de estos acercamientos es avanzar en una hoja de ruta que permita la reinstitucionalización del país y abra el camino a las elecciones.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.