"Jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia": Abelardo De la Espriella tras declaración de Gustavo Petro

En medio del balance de las manifestaciones del pasado 19 de noviembre, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella recientemente pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos investigar lo que fue la administración del exmandatario Gustavo Petro, la cual catalogó como “una empresa criminal”, teniendo en cuenta los últimos escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su antecesor.