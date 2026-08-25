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Martes, 25 de agosto de 2026
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Comando Sur

El Comando Sur publicó un video en el que sus militares disparan desde un destructor hacia objetivos en el mar Caribe: "Letalidad en acción"

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejercicios del Comando Sur en el mar Caribe (Comando Sur)
Ejercicios del Comando Sur en el mar Caribe (Comando Sur)
El Comando Sur de Estados Unidos es la unidad militar norteamericana que mediante la operación Resolución Absoluta capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó este martes un video con imágenes de unos ejercicios militares que muestran el poder militar que tiene listo para desplegar ante cualquier eventualidad mientras sus unidades navegan el mar Caribe.

En las imágenes, se observan diferentes momentos en los que militares hacen disparos hacia el mar y mientras navegan.

“Letalidad en acción. Listo para cualquier amenaza. Observa ejercicios de fuego real a bordo del destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) mientras navega en el mar Caribe”, mencionó el Comando.

o

La unidad del Ejército precisó, a su vez, que las fuerzas militares de Estados Unidos están desplegadas en el área de responsabilidad de Comando Sur “en apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental”.

Mencionó que sus operaciones son “dirigidas por y las prioridades del residente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”.

El Comando Sur de Estados Unidos es la unidad militar norteamericana que mediante la operación Resolución Absoluta capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Resolución Absoluta se enmarcó en la denominada operación Lanza del Sur que terminó, tras una fuerte presión, por asfixiar al dictador venezolano.

La operación Lanza del Sur, cabe recordar, fue el nombre bajo el que el Comando Sur inició una fuerte presión sobre el régimen de Maduro.

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Estados Unidos lo cercó al dictador y activó ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico que presuntamente tenían conexiones en Venezuela con el Cartel de los Soles, que Estados Unidos dice era liderado por Maduro.

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