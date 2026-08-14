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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Luigi Mangione

Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare en Estados Unidos

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Luigi Mangione (AFP)
Luigi Mangione (AFP)
Mangione, de 28 años, enfrentaba cargos federales por acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de una acusación por homicidio presentada por el estado de Nueva York.

Luigi Mangione admitió haber matado a tiros en una calle de Manhattan a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthCare, el mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos, al comparecer este viernes ante una jueza federal.

El caso, que conmocionó al mundo empresarial estadounidense, se remonta a diciembre de 2024, cuando Mangione abrió fuego contra Thompson, de 50 años, en lo que la fiscalía describe como un ataque motivado por su rechazo al sistema de seguros de salud de Estados Unidos.

"En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió", dijo Mangione al declararse culpable de acosar a su víctima.

La sentencia se conocerá el 18 de diciembre. La fiscalía adelantó que solicitará cadena perpetua.

Mangione, de 28 años, enfrentaba cargos federales por acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de una acusación por homicidio presentada por el estado de Nueva York.

Tras su declaración de culpabilidad, su defensa pidió el viernes que se retiren los cargos estatales para evitar que sea juzgado dos veces por los mismos hechos.

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"Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación", afirmó su abogada, Karen Friedman Agnifilo.

Tanto los cargos federales como los estatales podrían derivar en una condena de cadena perpetua. Otros dos cargos federales que contemplaban la pena de muerte fueron desestimados por un juez a principios de este año.

El caso ha dividido aún más a una opinión pública polarizada. Los sectores conservadores, encabezados por el presidente estadounidense Donald Trump, han reclamado un castigo ejemplar para Mangione.

Los fiscales afirmaron este viernes que merece una pena severa. no "No puede haber celebridades entre quienes cometen asesinatos", declaró a la prensa Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Sin embargo, numerosos simpatizantes de Mangione acudieron al tribunal federal en Manhattan para expresarle su apoyo. El edificio permanecía bajo fuertes medidas de seguridad y un helicóptero sobrevolaba la zona.

Según diversos informes, familiares de Thompson asistieron a la audiencia. Cuando abandonaban el lugar en una caravana de camionetas negras, un hombre les gritó: "Estados Unidos ama a Luigi".

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