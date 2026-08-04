Varios peloteros venezolanos cambian de equipo en el cierre de traspasos de las Grandes Ligas

El cierre del mercado de cambios de las Grandes Ligas dejó una intensa jornada de movimientos para los peloteros venezolanos.

Diversas franquicias concretaron acuerdos que involucraron a jugadores criollos, quienes cambiarán de organización de cara a la recta final de la presente campaña.

Con el cierre oficial del mercado de canjes, un total de ocho venezolanos estuvieron involucrados en las distintas transacciones.

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Uno de los nombres más destacados fue el de Luis Arráez, quien dejó a los Gigantes de San Francisco para unirse a los Filis de Filadelfia.

En la operación también fue enviado el lanzador Caleb Kilian, mientras que San Francisco recibió a los derechos Marty Gair y al venezolano Ramón Márquez.

Otro movimiento fue el de Antonio Senzatela, quien puso fin a su trayectoria con los Rockies de Colorado para incorporarse a los Cerveceros de Milwaukee.

A cambio, Colorado obtuvo a los prospectos Mark Manfredi y al infielder venezolano Juan Martínez, firmado originalmente en 2024.

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Los Ángeles Angels también se reforzaron con talento venezolano al adquirir al receptor e inicialista Moisés Ballesteros, procedente de los Cachorros de Chicago, y al lanzador derecho Ángel Rivero, quien llegó desde los Azulejos de Toronto.

A su vez, los Orioles de Baltimore sumaron al receptor Carlos Narváez y al jardinero Enddy Azócar, ambos provenientes de los Medias Rojas de Boston.