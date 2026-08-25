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Abelardo de la Espriella
Programa: La Mañana

Autoridades colombianas bajo el mando de De la Espriella desarticulan red de narcotráfico marítimo: “honrando su promesa”

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Autoridades colombianas bajo el mando del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y en coordinación con agencias internacionales, acaban de asestar un fuerte golpe a las redes del narcotráfico dedicadas al envío marítimo de estupefacientes. María Clara Posada, senadora del partido Centro Democrático, estuvo en La Mañana de NTN24 hablando al respecto.

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