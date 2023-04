“El gobierno parece que no sabe como combatir la delincuencia; déjense ayudar”: diputado chileno Stephan Schubert

Una nueva muerte de un policía registrada el pasado jueves, la tercera en el último mes, causó conmoción en Chile y llevó al gobierno del izquierdista Gabriel Boric a acelerar medidas para enfrentar el aumento de los delitos violentos en el país.

Ante estas muertes, que han provocada también la manifestación de los chilenos en las calles, exigiendo mayor seguridad, habló en La Tarde de NTN24 Stephan Schubert, abogado y diputado por la Araucanía, quien señaló que estos crímenes eran poco habituales en el país y vienen incrementándose de tal manera que se necesita de la unión de los políticos para combatirla, dejando al lado su ideología.

VEA TAMBIÉN Nuevo ataque contra un carabinero causa conmoción en Chile o

“Tenemos delitos que no teníamos de manera habitual, era muy raro un secuestro o el sicariato y desde hace tres años se viene incrementado y esto ha obligado a que la legislación se actualice y la policía y el sistema judicial se preparen para estos crímenes para tratar de repelerlo. También tenemos crimen organizado, narcotráfico y terrorismo que antes no era habitual”, comentó.

“Lo que ha ocurrido en nuestro país en estos últimos años es que hemos tenido una polarización que ha generado una especie de bandos que es lamentable, porque cada bando busca defender su sector y no comprende que aquí debemos trabajar todos juntos para enfrentar la delincuencia, gobierno y oposición, la izquierda con la derecha, en fin, todos juntos”, complementó el invitado.

VEA TAMBIÉN Diputados piden al presidente Gabriel Boric decretar el estado de Excepción en Chile o

Además, explicó en qué consiste la ley Naim- Retama que le brindará “alguna mayor protección a los carabineros y PDI en su función”: “La ley establece que el que agreda a un funcionario en ejercicio de sus funciones reciba una pena más alta, también impide que quien mate a un carabinero pueda optar por el beneficio de conmutar la pena, es decir, que después de cierto tiempo en prisión pueda pedir cambio a prisión domiciliaria o reclusión nocturna; Además, establece una presunción legal de que el funcionario actuó siempre en legítima defensa salvo que en juicio se demuestre lo contrario, algo que fue muy polémico, pero que les da más protección y les permite usar sus armas, algo que antes no se atrevían por temor a irse presos”.

“Este gobierno en el fondo no tenía un plan para combatir esta oleada de violencia. En materia de delincuencia esto ha empeorado muchísimo. La ley Naim, el presidente Boric, cuando era diputado la votó en contra y hoy día, no era su ley, pero la pidió y la ministra del Interior habló de las bondades de la ley como una norma necesaria para combatir la delincuencia, entonces dilataron leyes que ahora están llamando, por eso digo que no saben cómo combatir a la delincuencia así que déjense ayudar, por aquí tenemos que recurrir a todos, a los de izquierda, a los de derecha e incluso a ayuda internacional”, enfatizó el diputado.