"Él mismo ha dicho 'yo soy un drogadicto', ¿les parece esta una buena fuente?": canciller Leyva sobre Benedetti

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, lanzó fuertes cuestionamientos contra Armando Benedetti, quien hasta el pasado viernes se desempeñaba como embajador de Colombia en Venezuela, precisamente un cargo diplomático que depende directamente de la Cancillería.

"Me parece muy gracioso, en medio de todo es movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente?", afirmó el canciller a la prensa.

Las declaraciones de Leyva tienen lugar en medio de la polémica que atraviesa el Gobierno de Colombia por cuenta de unos audios de Benedetti, en los que se habla de un presunto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En las grabaciones, publicadas por la revista Semana, Benedetti estaría hablando sobre el tema con Laura Sarabia, exjefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, quien también dejó sus funciones en medio un escándalo que la salpica por unos presuntos seguimientos ilegales en contra de dos de sus empleadas personales.

En dichos audios, Benedetti le reclama a Sarabia por el trato que ha recibido del Gobierno e incluso amenazó en varias oportunidades con revelar información sobre el origen de fondos para la campaña presidencial del actual mandatario del país.

“¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, se escucha decir Benedetti.

Tras conocerse las palabras del canciller Leyva sobre el caso, el exembajador reaccionó en su cuenta de Twitter y en su defensa dijo que existe una campaña de desprestigio en su contra.

“Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”, escribió.

Sectores de la oposición han reaccionado a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores sobre la salida de Benedetti del servicio diplomático.

Una de las reacciones fue la del exvicepresidente Francisco “Pacho” Santos, quien exigió la renuncia del canciller Leyva.

“Canciller, a ese que usted dice que no se le puede creer porque él mismo dice que ‘es drogadicto’ es a quien usted y Petro enviaron a restablecer relaciones con la narcodictadura venezolana. Si le queda algo de decencia usted también debería poner su renuncia de manera inmediata”, comentó Santos en Twitter.