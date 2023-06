"La película de horror apenas comienza": políticos reaccionan a los audios del exembajador Benedetti

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida del Ejecutivo de Laura Sarabia, jefe de Gabinete, y de Armando Benedetti, embajador en Venezuela, por cuenta de las investigaciones en curso que buscan esclarecer los hechos alrededor de los seguimientos ilegales que se ordenaron en contra de dos empleadas personales de Sarabia.

Pero en medio de la que era hasta el momento la peor crisis del Gobierno Petro en 10 meses de poder, se abrió un nuevo capítulo luego de que la revista Semana revelara este domingo 4 de mayo varios audios en los que Benedetti le reclama a Sarabia por el trato que ha recibido de la administración que preside Gustavo Petro y habla sobre delicados temas, entre ellos la financiación de la campaña presidencial en 2022.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota. Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico”, dice inicialmente Benedetti.

“¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, añadió.

Como consecuencia de los reveladores audios, la noche del domingo el presidente Petro se refirió al asunto vía Twitter.

"Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular", indicó Petro.

"La investigación sobre esas chuzadas nunca avanzó en la fiscalía; no fue en ese momento escándalo que se nos 'chuzara'", acotó.

El jefe de Estado colombiano aprovechó la circunstancia para recordar que no recibió dinero de dudosa procedencia para su campaña electoral.

"Nadie del gabinete del gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad", mencionó.

“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona (...) Creo entender que le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país”, agregó el mandatario.

Respecto a los audios de Benedetti y a las declaraciones de Petro, varios políticos colombianos han reaccionado.

Paloma Valencia, por ejemplo, planteó varias preguntas. “¿La plata que recibió Nicolás Petro - que denuncia Day - es distinta a la que recibió Benedetti? ¿Los que visitaron el hermano del Presidente y el comisionado de paz en las cárceles para pedirles apoyo político, también apoyaron económicamente?”.

Asimismo, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez subrayó: “Rumbo a Bogotá a interponer denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro (posiblemente dineros del narcotráfico)”.

Al tiempo, el excandidato presidencial (2018, 2022) por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, sostuvo: “Corrupción histórica. Si en el camino todo vale, el destino es el precipicio. El cambio empieza por las formas. La película de horror apenas comienza. Tenemos que cuidar a Colombia”.

Otro en reaccionar fue el expresidente y miembro del grupo IDEA, Andrés Pastrana. “Gustavo Petro violó los topes, la elección de la fórmula es nula y además debe responder ante la justicia en su condición de candidato, junto con su gerente - el hoy presidente de Ecopetrol - por el delito”, consideró.

El senador Miguel Uribe Turbay, por su parte, manifestó: “Denunciaré a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio. Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo”.

Al tiempo, la senadora María Fernanda Cabal resaltó: “Como congresista estoy convencida de que no podemos, la rama legislativa, seguir en debates de reformas de un gobierno gravemente cuestionado y deslegitimado ante afirmaciones de Armando Benedetti”.

El congresista Humberto de La Calle también dio su punto de vista. “En estos momentos de crisis, la transparencia es la mejor respuesta, en un marco de fortalecimiento institucional con respeto por las respectivas competencias”, dijo.

Entretanto, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt expresó: “Ahora nos enteramos que quien le financió la campaña a Petro fue Maduro. Los recursos transitaron por el clan Torres allegado a Benedetti. Laura Sarabia ad portas de irse a la cárcel. Y Colombia controlada por Narco-Venezuela”.

Incluso, desde las mismas toldas oficialistas, diferentes políticos se pronunciaron. El senador Ariel Ávila dijo que “esto ya no es un tema solamente político, es un asunto judicial”, y resaltó que “la justicia debe actuar de manera rápida e imparcial”.

Por su parte, la senadora María José Pizarro aseguró: “el proyecto político del cambio nos ha costado décadas, generaciones y el sacrificio de miles de mujeres y hombres de las más altas calidades políticas y humanas como mi padre, nada tiene que ver con la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones. Los responsables deben asumir las consecuencias ante la ley”.