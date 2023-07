"El remedio podría ser peor que la enfermedad": presidente del Colegio Médico Colombiano sobre convalidación de títulos venezolanos

El médico cirujano Stevenson Marulanda que representa al gremio que reúne a por lo menos 20 mil galenos manifestó preocupación ante la posible llegada de personal sanitario que según él no está lo suficientemente preparado para recibir la convalidación de un título profesional.

“Tenemos una preocupación inmensa porque es cierto que en el congreso de la república de Colombia se vienen haciendo exactamente dos mesas técnicas de trabajo, para evaluar la posibilidad de convalidar los títulos a un personal sanitario formado en Venezuela que no se ha presentado por las universidades ortodoxas, si no por un programa de gobierno para resolver algún problema de salud de ellos y son un personal sanitario que de verdad nosotros no podríamos llamar médicos porque realmente no son médicos.

El reconocido experto en el sector salud, reconoció que existe un déficit de personal médico en el país, pero la solución no es acudir a un personal cuya preparación es precaria. “La preocupación es que nosotros no podemos resolver aquí en Colombia un problema de atención primaria en salud que si necesitamos resolver con un personal sanitario que no es médico porque lo más seguro es que el remedio sea peor que la enfermedad, eso es como poner a volar aviones con pilotos que no son pilotos”.

Por su parte, Alfredo Mondragón, congresista de la coalición política del Pacto Histórico y ponente de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro, aclaró que la convalidación de los títulos profesionales del personal sanitario extranjero no es un tema que esté discutiéndose o vaya a ser discutido dentro de dicha iniciativa legislativa. “Quiero dejar claro que en ningún momento el Pacto Histórico de manera oficial ha sacado una postura, ni el gobierno nacional a través de sus ministerios ha manifestado interés en y con la reforma a la salud se pretenda convalidar los títulos de médicos integrales de Venezuela como médicos generales de Colombia”.

El parlamentario señaló que son las universidades públicas y privadas en Colombia que deben asumir la responsabilidad de evaluar y adelantar los respectivos procesos de convalidación de profesionales de otros países que tengan títulos en el extranjero, ya sea de Venezuela o de cualquier otro país.