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María Corina Machado
Programa: Club de Prensa

“El Sebin y DGCIM tiene unidades activas en la frontera por alerta de una posible llegada de María Corina Machado”: teniente Rodríguez

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Reportan movimiento de la DGCIM y el Sebín en la frontera entre Venezuela y Colombia, alerta el teniente en el exilio José Ángel Rodríguez Araña. “El Sebin y DGCIM tiene unidades activas temporales desde ayer en zonas de la frontera con Colombia y no precisamente para operaciones antiguerrilla. Entre las zonas están San Antonio, Ureña, Arauca, Riohacha, Maicao, entre otras”, escribió Araña en su cuenta de X. El teniente Rodríguez Araña dijo en NTN24: “Según la información que recibí es porque el régimen habría recibido una alerta de que María Corina iba a estar ayer en la noche en uno de los estados fronterizos, podría ser por Táchira o por Zulia, y por eso el régimen traslado estas unidades… El día de antier se trasladaron para hacer la labor de inteligencia ya que tenían información de que María Corina había ingresado supuestamente a Venezuela”.

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