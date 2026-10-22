“El Sebin y DGCIM tiene unidades activas en la frontera por alerta de una posible llegada de María Corina Machado”: teniente Rodríguez

Reportan movimiento de la DGCIM y el Sebín en la frontera entre Venezuela y Colombia, alerta el teniente en el exilio José Ángel Rodríguez Araña. “El Sebin y DGCIM tiene unidades activas temporales desde ayer en zonas de la frontera con Colombia y no precisamente para operaciones antiguerrilla. Entre las zonas están San Antonio, Ureña, Arauca, Riohacha, Maicao, entre otras”, escribió Araña en su cuenta de X. El teniente Rodríguez Araña dijo en NTN24: “Según la información que recibí es porque el régimen habría recibido una alerta de que María Corina iba a estar ayer en la noche en uno de los estados fronterizos, podría ser por Táchira o por Zulia, y por eso el régimen traslado estas unidades… El día de antier se trasladaron para hacer la labor de inteligencia ya que tenían información de que María Corina había ingresado supuestamente a Venezuela”.