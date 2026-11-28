El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó en las últimas horas un video que confirma el retiro del retrato de su antecesor Gustavo Petro de la Casa de Nariño.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el mandatario colombiano confirmó que el retrato de Petro elaborado por el Jaime Rojas Rodríguez ya no se encuentra la Galería de Expresidentes, una sala abierta al público.

El video muestra a De la Espriella caminando por la Casa de Nariño y dando indicaciones en la Galería de Expresidentes.

Por medio de su cuenta de X y de su canal de WhatsApp, el exmandatario cuestionó lo ocurrido y aseguró que la decisión representa un intento de desconocer la diversidad en la historia política del país. En su pronunciamiento, también recordó los casos de Juan José Nieto Gil, reconocido como el primer presidente afrodescendiente de Colombia, y del general José María Melo, a quien identificó como el primer presidente indígena del país.

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"Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables", escribió Petro.

Cabe recordar que antes de dejar el cargo, cada uno de los presidentes deja en la Galería su retrato, una tradición que se ha mantenido durante décadas en la Casa de Nariño.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un comunicado oficial sobre las razones del retiro del cuadro de Petro.