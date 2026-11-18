Un juez de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias, de 83 años, tras admitir a trámite la querella de dos exempleadas que lo acusan de agresiones sexuales y malos tratos. El anuncio lo hizo este miércoles la justicia española mediante un comunicado.

El magistrado Antonio Piña aceptó la querella por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En la legislación española, los delitos contra la libertad sexual incluyen las agresiones sexuales.

El tribunal consideró que el testimonio de las denunciantes “constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”.

El juez rechazó, en cambio, investigar los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, que también figuraban en la querella.

Los hechos denunciados

Las mujeres aseguran que sufrieron agresiones sexuales y malos tratos en 2021, cuando trabajaban en las propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.

Presentaron una primera querella en enero, que fue archivada por la Audiencia Nacional, el tribunal de Madrid especializado en casos complejos y en delitos cometidos por españoles en el extranjero. En septiembre volvieron a denunciar.

Según los testimonios recogidos por la organización Women’s Link Worldwide, que las representa, y por Amnistía Internacional, Iglesias las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares y les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban.

Asimismo, les habría exigido jornadas de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso y sin contrato.

Entre las pruebas figura una fotografía en la que se observa un hematoma en un brazo de una de las denunciantes y dos marcas en un muslo que podrían corresponder a una mordedura.

Según la querella, estas últimas lesiones serían consecuencia de la participación forzada de la mujer en “actos de contenido sexual”.

Declaración en febrero y límites de la decisión

El juez citó a las exempleadas a declarar de forma presencial el 3 de febrero del próximo año. No les concedió la condición de testigos protegidos ni dictó medidas de alejamiento, porque la querella “no aporta elemento concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley”.

Además, advirtió que algunos de los delitos podrían haber prescrito.

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Women’s Link Worldwide sostuvo que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

Iglesias ha calificado las acusaciones de “absolutamente falsas” y niega “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Nacido en 1943, el artista ha vendido más de 300 millones de discos y alcanzó fama en España y Latinoamérica con temas como “Soy un truhan, soy un señor”, “Gwendolyne”, “Me olvidé de vivir” y “Con la misma piedra”.