Así encaró De la Espriella a autores de la toma de rehenes en Cartagena: tomaron trago en medio del crimen

El presidente Abelardo de la Espriella encaró a los autores de la toma de rehenes en el almacén Éxito en Cartagena, el mandatario habló con los rehenes que fueron liberados en su totalidad y confrontó a los secuestradores. Eran 5 personas, uno fue abatido y los otros cuatro están detenidos. De acuerdo con los testimonios de los rehenes, los individuos comenzaron a tomar trago dentro del almacén durante el tiempo que duró el secuestro.