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"Ningún otro viajero ha recorrido jamás un camino tan largo": objeto creado por el hombre está cerca de ubicarse a un día luz de la Tierra tras impactante viaje del pasado

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Boceto artístico que representa una de las sondas Voyager de la NASA. (NASA)
Boceto artístico que representa una de las sondas Voyager de la NASA. (NASA)
La sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1977 con el objetivo ambiciosa incluso hoy en día, medio siglo después, de sobrevolar los lejanos planetas de Júpiter y Saturno.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que un objeto que fue lanzado, en un pasado que muchas generaciones hoy en día desconocen hace 50 años, está a punto de estar a una distancia récord de un día-luz de la Tierra.

La NASA precisó que el objeto es la sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1977 con el objetivo ambiciosa incluso hoy en día, medio siglo después, de sobrevolar los lejanos planetas de Júpiter y Saturno.

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“Ningún otro viajero ha recorrido jamás un camino tan largo desde su hogar”, precisó la entidad.

La agencia mencionó que la Voyager 1 está a punto de convertirse “en el primer objeto creado por el hombre que alcance una distancia de un día-luz de la Tierra, o aproximadamente 16 mil millones de millas”.

La NASA ha precisado que la la Voyager 1 cruzó al espacio interestelar en agosto de 2012 y continúa recopilando datos.

“Ahora, más de 49 años después del inicio de su misión, la Voyager 1 está a punto de alcanzar otro hito sin precedentes: llegar a una distancia equivalente a un día luz de la Tierra”, confirmó la agencia.

El suceso no es menor y por eso la NASA ha pedido a los fanáticos del espacio y de la historia misma de la humanidad que celebra este hito.

“La NASA invita a todo el mundo a crear una ola simbólica de luz dorada que rodee el planeta tras la puesta de sol del martes 17 de noviembre, enviando un mensaje a la nave espacial con teléfonos, linternas e incluso edificios enteros”, pidió la agencia.

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Actualmente, la sonda se encuentra en el espacio interestelar que según la NASA es la región fuera de la heliopausa, o la burbuja de partículas energéticas y campos magnéticos provenientes del Sol.

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