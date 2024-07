Elon Musk aseguró que el ‘virus woke’ “mató” a su hija trans

Hace dos años, se conoció que la hija transgénero de Elon Musk solicitó cambiar su apellido para cortar lazos con su padre y no estar relacionada con él de ninguna manera.

Xavier Alexander Musk solicitó a la Corte Suprema del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, un pedido formal para cambiarse el género, nombre y apellido, ya que según ella no quiere ser relacionada con su padre biológico de ninguna forma.

Según explicó la joven, de 18 años, en ese entonces, quería ser reconocida como mujer e insistió en que la llamen como Vivian Jenna Wilson.

La decisión de ser reconocida como Vivian Jenna Wilson se debe a que quiere que su nombre coincida con su género, además, de que para cortar lazos con su padre ha hecho uso del apellido de soltera de su madre, Justine Wilson, quien se divorció en 2008 de Musk.

“Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, expresó la hija del dueño de Tesla en los documentos presentados al condado de Los Ángeles, según informó TMZ.

Ahora, años después de esta noticia y de saberse que magnate y su hija no mantienen ningún tipo de relación, Musk ha hablado abiertamente sobre este asunto, asegurando que su hijo “ha muerto”.

Durante una entrevista con Jordan Peterson en Daily Wire, el CEO de SpaceX habló sobre cómo su hija “fue asesinada” por culpa del ‘virus woke’, manifestando que fue engañado para “para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores”.

“Esto fue realmente antes de que tuviera alguna idea de lo que estaba pasando, y teníamos Covid-19 en marcha, así que había mucha confusión y me dijeron que (su hija) podría suicidarse”, precisó.

Elon comentó que también le mintieron para que “le diera bloqueadores de la pubertad” a su hijo. “Estos son medicamentos de esterilización. Mi hijo Xavier está muerto. Asesinado por el virus woke. Esta es la razón por la que prometí destruir el virus 'woke'”, acotó.

El término ‘Woke’ del que habla Musk hace referencia a la crítica por parte de cierto sector de la población a las ideologías o movimientos considerados como progresistas llevados al extremo.

No es la primera vez que el magnate habla sobre el cambio de género de su hija, ya que durante una entrevista en 2023 con el medio Wall Street Journal validó: “Ella se volvió una ferviente marxista y rompí todas las relaciones con él. Fue más allá del socialismo para convertirse en una comunista total y pensar que cualquiera que sea rico es malvado”.