"En el camino pueden surgir diferencias de criterio": De la Espriella responde sobre la salida de Rodrigo Lara del MinInterior

Luego de que Rodrigo Lara, ahora exministro de Interior de Colombia, anunciara su renuncia al cargo tras apenas 76 días de gestión, se conoció la respuesta por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

Lara Restrepo, que aseguró que se apartó del cargo luego de que su renuncia "fuera solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño", agradeció al presidente por "la confianza y el honor de haberme permitido servir a Colombia".

El funcionario saliente destacó que durante su breve gestión al frente del Ministerio del Interior lograron "10 grandes resultados", aunque no especificó cuáles fueron estos logros en su mensaje de despedida.

"Íbamos por muchos más. Espero que las iniciativas emprendidas tengan continuidad", expresó Lara en su declaración pública.

Ahora, el mandatario emitió una carta de respuesta a Lara en la que expresó su gratitud y dio breves detalles de su decisión.

"He recibido su carta y quiero agradecerle, de manera muy especial su disposición, la lealtad y el compromiso con los que ha servido a Colombia durante estos meses", señaló el mandatario en redes sociales.

Y agregó: "Valoro mucho su trabajo, su entrega y la seriedad con la que asumió las responsabilidades que le fueron confiadas. La construcción de la «Patria Milagro» es una tarea que no se detiene ni descansa. Exige constancia, convicción y personas dispuestas a poner su talento al servicio de la Patria".

Asimismo, detalló que detrás de su decisión hay "diferencias de criterio".

"Como ocurre en toda tarea de esta naturaleza, en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones", dijo.

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Sin embargo, aclaró que "nada de ello disminuye el reconocimiento que tengo por su vocación de servicio".

"Sé que usted ama profundamente a Colombia, quiere lo mejor para el país y que ha demostrado ser un patriota ejemplar", añadió.

Finalmente, aseguró que para Lara "quedan por delante nuevos caminos y nuevas responsabilidades. Confío en que sabrá asumirlos con la misma seriedad con la que ha desempeñado hasta ahora sus deberes públicos y que encontrará en ellos otras formas de servir al país".