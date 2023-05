¿En qué consiste reforma al sistema de salud que avanza en congreso colombiano?

En ‘La Noche’, la noticia hoy está en Colombia y tiene que ver con la muy polémica reforma al sistema de salud propuesta por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro. En tiempo récord, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el jueves 93 artículos del proyecto, que con los 24 que tuvieron luz verde en sesiones anteriores, suman 117 artículos aprobados

Esto significa que la reforma a la salud ya tiene vía libre en cerca del 85% del total de artículos. Solo quedan pendientes 22 puntos por discutir y someter a votación para completar la aprobación de los 139 artículos que en total componen el proyecto.

EL PRIMER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: Son las denuncias que desde sectores de la oposición surgen frente a los presuntos vicios de trámite en la votación de la reforma a la salud. Congresistas de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical alertan sobre lo que consideran ha sido un “pupitrazo” para aprobar especialmente los temas más polémicos.

La controversia radica en la estrategia liderada por el Gobierno para sacar adelante su ambiciosa reforma a la salud. Para evacuar rápidamente el articulado, el ejecutivo optó porque la votación se realizará en bloque. Esto es unificando por grupos los artículos que no tenían proposición, es decir los que carecen de reparos, y los que sí tenía proposiciones de eliminación pero que no fueron avalados por los ponentes. No obstante, desde el oficialismo, congresistas del pacto histórico defendieron la estrategia de votación.

EL SEGUNDO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: Es uno de los artículos que causa mayor polémica y que fueron aprobados en la comisión séptima de la Cámara de representantes. Hablamos del Artículo 60, que deja en manos de una administradora del Estado el manejo de los recursos de la Salud. Será la ADRES - la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - la que gestione y pague todos los dineros al quedar con la potestad de ser el pagador único del sistema de salud. Esto avala la principal tesis de defensa de la reforma, que recordemos, mantuvo la exministra de salud, Carolina Corcho, según la cual los recursos de la salud no deben estar en manos de las EPS privadas.

El artículo 60, fue finalmente aprobado el jueves con 12 votos a favor y 8 en contra. Y en esa aprobación fue crucial la representante liberal María Eugenia Lopera, que, en contravía de las disposiciones de la dirección del partido, dio su voto positivo. En la balanza también pesó a favor de la propuesta del gobierno, la ausencia del representante conservador Alexander Quevedo. Y además, el oficialismo logró, para completar esos 12 votos positivos, el apoyo del partido de la U con 2 votos.

EL TERCER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA es lo que establece el Artículo 49. Mientras para el gobierno es una transformación del papel que juegan las EPS, para el gremio y para dirigentes de la oposición, es prácticamente el camino a su desaparición total. Según el articulado, las Entidades Promotoras de Salud, las EPS, tendrán dos años para convertirse en Empresas Gestoras de Salud y Vida.

EN EL CUARTO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA resaltamos otra fuerte controversia en medio del debate de la reforma al sistema de salud de los colombianos. Organizaciones médicas han puesto en alerta los posibles alcances del Artículo 123, que, a su juicio, impone al personal médico obligaciones de resultado en la atención en salud y ordena al médico que debe regular visitas y definir e informar el personal especializado.