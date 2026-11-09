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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Desaparición

Alerta en el estado Sucre por la desaparición de un bebé de siete meses: autoridades activaron operativo de búsqueda

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionario portando la insignia del CICPC - Foto de archivo: EFE
Funcionario portando la insignia del CICPC - Foto de archivo: EFE
De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, la situación fue descubierta cuando su pareja se percató de que el niño no estaba en la habitación donde dormía.

Las autoridades venezolanas mantienen un operativo de búsqueda para localizar a Heyden Emiliano Caraballo Amundarain, un bebé de siete meses cuyo paradero se desconoce.

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Según reportes, el pequeño se encuentra desaparecido desde la madrugada de este lunes 9 de noviembre en el sector Areito de Carúpano, estado Sucre.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, la situación fue descubierta cuando su pareja se percató de que el niño no estaba en la habitación donde dormía.

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Tras notar su ausencia, realizaron una búsqueda dentro de la vivienda y en los alrededores; sin embargo, no lograron encontrarlo.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), junto con representantes del Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Smpna), adelantan las investigaciones.

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Entre las acciones figuran entrevistas a integrantes del entorno familiar y recorridos por distintos sectores e inspecciones en áreas cercanas al desaparecido.

Las autoridades habilitaron los siguientes números telefónicos para recibir información que contribuya a localizar a Heyden: 0412-1787175 y 0424-0147974.

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