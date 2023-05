"Es Laura Sarabia la que está manipulando la información": tensión entre Armando Benedetti y la jefe de Gabinete del presidente Petro

Continúa el escándalo en Colombia por cuenta de lo ocurrido entre Laura Sarabia, la jefe de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro, y su antigua niñera, Marelbys Meza, quien le contó a la revista Semana que tras un millonario robo en la casa de la funcionaria, ella fue trasladada en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la Casa de Nariño para ser interrogada y sometida a polígrafo.

En medio de los cuestionamientos por el proceder de Sarabia frente a un tema personal, lo cual ha motivado indagaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, un nuevo nombre se sumó en las últimas horas a este escándalo, el del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

El político fue sumado a la historia por el periodista de la La W Radio Daniel Coronell, quien dijo este miércoles que fuentes cercanas a Laura Sarabia acusan a Armando Benedetti de chantajearla y reveló detalles sobre un viaje de Marelbys Meza a Venezuela, en un vuelo charter, para encontrarse con el político.

Tras el informe del periodista, Benedetti se pronunció en redes sociales y realizó fuertes afirmaciones sobre quien es considerada hoy la mujer con más poder en la Casa de Nariño.

“Precisiones que Daniel Coronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora: Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara”, inició.

“De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”, agregó Benedetti.

En sus mensajes en Twitter, Benedetti insistió en que Laura Sarabia es quien le habla primero sobre la situación con su exniñera. “Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky (Dávila, directora de Semana) y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, cuestionó.

Además, Benedetti rechazó las versiones sobre un supuesto chantaje de su parte contra Sarabia, contra quien lanzó serios señalamientos.

“No entiendo por qué Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación, ni mucho menos por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigando”, dijo.

En su momento, Laura Sarabia explicó que la suma extraída de su casa no era superior a los 7.000 dólares, “correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023”, y que no era cierto que le hubieran hurtado una maleta llena de dinero.

Extraoficialmente ha trascendido que el presidente Gustavo Petro pidió al embajador Armando Benedetti viajar a Bogotá para reunirse con él en las próximas horas.