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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Kim Jong Un

Escalan rumores sobre estado de salud de Kim Jong-un; diario The Sun dice que estaría en coma

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong-un (AFP)
Kim Jong-un (AFP)
Los rumores apuntan a que el tirano asiático, conocido por manejar su agenda personal y política con hermetismo, habría sido sacado del país.

Este lunes el reconocido medio británico The Sun señaló que, según informes que circulan por internet, el dictador norcoreano Kim Jong-un se encontraría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral.

Según información tomada de redes sociales, el tirano de Corea del Norte habría sido "trasladado de urgencia a un hospital chino para recibir tratamiento tras sufrir una hemorragia grave".

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Los rumores apuntan a que el dictador asiático, conocido por manejar su agenda personal y política con hermetismo, habría sido sacado del país en total confidencialidad debido a las deficientes instalaciones médicas en Pyongyang.

Según las especulaciones, Kim fue trasladado al Peking Union Medical College en Pekín, donde habría recibido tratamiento de emergencia.

Aunque no existe información oficial sobre el estado de salud de Kim Jong-un, se cree que el régimen norcoreano emitiría con prontitud una actualización.

Cabe recordar que no es la primera vez que surgen rumores de este tipo sobre el dictador. En 2020, una oleada de informes similares en las redes sociales afirmaba que Kim había muerto después de que no se supiera de su paradero por meses.

En caso de que el dictador norcoreano fallezca, expertos señalan que su poderosa hermana menor tomaría las riendas de la hermética tiranía.

Precisamente es Kim Yo-jong quien ha estado al frente de los más recientes movimientos de la dictadura, incluidos avances militares y lanzamiento de misiles balísticos de prueba.

¿Cuándo fue la última aparición pública de Kim Jong-un?

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El dictador norcoreano fue visto de manera pública por última vez el pasado domingo 11 de octubre en la inauguración y recorrido del nuevo Museo de la Revolución de Defensa Nacional (un museo de armas avanzadas en Pionyang).

En el evento estuvo acompañado por su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae.

Allí, el jefe de la dictadura hizo presencia en la exhibición de armamento pesado de última generación, incluyendo drones y el misil balístico intercontinental Hwasong-20.

Las imágenes oficiales de este evento fueron difundidas por los medios estatales norcoreanos (KCNA) un par de días después, el 13 de octubre.

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