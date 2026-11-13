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Papa León XIV

"Qué alegría volver a Chiclayo": León XIV vuelve a la ciudad donde fue obispo por ocho años y fue recibido por más de un millón de personas

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Nuevo papa León XIV - Foto: EFE
Nuevo papa León XIV - Foto: EFE
El pontífice presidió una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y recordó el vínculo que desarrolló con la comunidad por ocho años de labor pastoral.

El papa León XIV vivió este viernes 13 de noviembre uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica a Perú: volvió a Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y donde muchos aún lo recuerdan como el padre Roberto. Miles de fieles se congregaron para recibirlo, en una jornada marcada por el reencuentro y una multitudinaria celebración religiosa.

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“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, dijo el pontífice al reencontrarse con la comunidad que acompañó por buena parte de su trayectoria en la Iglesia peruana.

La recepción tuvo lugar luego de que León XIV viajara desde Lima hasta la región de Lambayeque. A su llegada, saludó a los asistentes y siguió hacia las Pampas de Pimentel, donde presidió una misa frente a una multitud. Según estimaciones divulgadas por el Vaticano, alrededor de un millón de personas se ubicaron a lo largo de su recorrido y unas 500.000 asistieron a la celebración eucarística.

El regreso tuvo un significado especial para el pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost. Antes de ser elegido sucesor del papa Francisco, realizó por varios años su labor pastoral en Perú y mantuvo una relación cercana con las comunidades del norte del país.

Durante la homilía, el Papa enfocó su reflexión en la responsabilidad de los cristianos de compartir el Evangelio por medio de sus acciones y su compromiso con los demás. Invitó a los fieles a poner a Jesucristo en el centro de sus vidas y a transmitir la fe a través de la oración, la caridad y un testimonio coherente.

“Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios”, indicó en su intervención. Igualmente hizo énfasis en que la evangelización no debe convertirse en una imposición de creencias, sino que debe surgir de una experiencia auténtica de fe.

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El pontífice invitó a la comunidad a llevar ese mensaje más allá de los espacios religiosos. “Desbordemos de Evangelio nuestros pueblos y ciudades”, fue uno de los llamados centrales de su homilía.

La agenda del viernes incluyó además una visita privada a la capilla San Óscar Romero y encuentros con representantes de la Iglesia, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Más tarde, León XIV tenía previsto reunirse con integrantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y compartir una cena con sacerdotes de la diócesis.

La visita seguirá este sábado 14 de noviembre con actividades en Cajamarca, antes de que el Papa viaje a Cusco y Pucallpa el domingo. Su recorrido por Perú finalizará el lunes 16, cuando presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de emprender el regreso a Roma.

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