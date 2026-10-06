La dictadura comunista de Corea del Norte elevó la tensión en la península tras amenazar con acciones de respuesta militar directa si las fuerzas de Corea del Sur cruzan el límite fronterizo durante sus operaciones de rastreo.

El régimen totalitario de Pionyang reaccionó con beligerancia ante las labores de limpieza de minas que emprendió el Ejército surcoreano en la Zona Desmilitarizada (DMZ). La iniciativa surgió luego de que la detonación de dos artefactos explosivos causara heridas a tres efectivos de Seúl en días pasados.

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A través de un comunicado difundido por la agencia oficial del régimen, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura norcoreana advirtió que no tolerará presencia alguna en la línea de demarcación.

La cúpula militar de Pionyang rechazó de forma categórica las acusaciones formuladas por el Estado Mayor Conjunto surcoreano y el Mando de las Naciones Unidas, los cuales concluyeron que las minas fueron sembradas de manera deliberada por tropas del régimen dictatorial en una clara transgresión de los acuerdos de paz.

“Si una bota militar o una chispa procedente de Corea del Sur cruza la frontera, aunque sea un milímetro y viola nuestro territorio, los guardas fronterizos norcoreanos emprenderán acciones de represalia inmediatas y contundentes. No tenemos motivo alguno para prestar atención a semejante farsa y rechazamos cualquier intento de trasladar la culpa de un incidente provocado”, aseveró la cancillería de la dictadura en su declaración pública.

El Mando de las Naciones Unidas y las autoridades multilaterales reafirmaron que la colocación de trampas explosivas por parte del régimen dinástico representa una infracción directa al armisticio vigente desde 1953.

Pese a las amenazas de agresión armada emitidas desde el norte, las unidades de ingenieros del ejército surcoreano mantendrán el despliegue técnico para asegurar el perímetro fronterizo y neutralizar los riesgos para el personal militar destacado en la zona.

La retórica hostil del régimen de Pionyang evidencia la constante amenaza que representan las dictaduras totalitarias para la estabilidad regional y la paz continental.