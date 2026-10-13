Kim Jong-un presume un avance clave en tecnología de misiles tras un nuevo ensayo balístico que calificó de "gran éxito"

La dictadura de Kim Jong-un ratificó este martes la realización del lanzamiento de prueba de un misil balístico táctico, con la calificación de este ensayo armamentístico como un avance tecnológico de alto impacto dentro de su programa de modernización militar.

La agencia de noticias del régimen norcoreano, KCNA, detalló que la prueba buscó verificar la actualización técnica de componentes clave en sus sistemas de ataque, lo que permite un salto cualitativo en la precisión y alcance de sus armas ofensivas.

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El reporte militar de los gobiernos de Seúl y Tokio confirmó la detección de al menos dos proyectiles lanzados desde territorio norcoreano, los cuales alcanzaron trayectorias de hasta 910 kilómetros antes del impacto en aguas del mar del Este.

“La modernización técnica de este componente constituye un gran éxito que augura un cambio importante en la mejora del rendimiento y sofisticación de los sistemas de armas ofensivas”, precisó la cúpula militar del régimen a través de un comunicado oficial.

Este nuevo despliegue de fuerza ocurre tras el recrudecimiento de las fricciones en la frontera terrestre debido a la detonación de explosivos en la Zona Desmilitarizada, un incidente que dejó tres soldados surcoreanos con heridas de gravedad y provocó el rechazo de las potencias internacionales.

La aceleración de las pruebas balísticas por parte del régimen norcoreano en este mes enciende las alarmas de seguridad nacional en la cuenca del Pacífico y tensiona la agenda diplomática regional.

Estados Unidos y sus aliados mantendrán la vigilancia operativa frente a las provocaciones de Pionyang, con el fin de reafirmar el compromiso de defensa estratégica para preservar el equilibrio geopolítico en Asia oriental.