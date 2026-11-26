Lo que comenzó como el hurto de una camioneta terminó con una persecución que fue seguida desde el aire por el Halcón, el helicóptero de la Policía Metropolitana de Bogotá. El procedimiento se desarrolló en la localidad de Kennedy y culminó con la captura de un joven de 19 años y la recuperación del vehículo.

De acuerdo con el reporte de la Policía, las unidades uniformadas recibieron una alerta por el robo del automotor e iniciaron de inmediato un despliegue por la zona.

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La rápida reacción permitió ubicar la camioneta mientras recorría las calles de la localidad, donde fue rodeada por los uniformados.

Al verse acorralado, el presunto responsable intentó escapar a toda velocidad. Sin embargo, durante la huida perdió el control del vehículo y terminó colisionando la camioneta, lo que puso fin a su intento de fuga.

Lejos de entregarse, el hombre abandonó el automotor y trató de ocultarse en el jardín de una vivienda cercana para evadir la acción de las autoridades.

No obstante, el seguimiento permanente del helicóptero, que sobrevolaba el sector, permitió a los policías tenerlo ubicado en todo momento y cerrarle el paso.

Según la institución, la captura fue posible gracias a la coordinación entre los uniformados en tierra y el apoyo aéreo, una articulación que facilitó tanto la aprehensión del joven como la recuperación de la camioneta.